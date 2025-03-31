В Челябинском институте путей сообщения работало ЧОП без лицензии

Уральская транспортная прокуратура привлекла руководителя частного охранного предприятия «Содружество» и директора Челябинского института путей сообщения к дисциплинарной ответственности. Правоохранители выявили нарушения в охране образовательного учреждения, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что часть сотрудников ЧОПа работали без трудовых договоров и удостоверений, а также не проходили обучение для работы охранниками. Кроме того, компания не имела лицензии. ООО ЧОП «Содружество» также привлечено к административной ответственности со штрафом до 2 тыс. руб.

Руководителю ЧОПа и директору института нужно устранить выявленные нарушения.