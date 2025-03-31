На Дону создали 58 пунктов тестирования на знание языка для школьников- иностранцев

В Ростовской области создано 58 пунктов тестирования на знание русского языка для детей иностранных граждан, в том числе четыре пункта – в Ростове. Об этом сообщила министр образования региона Тамара Шевченко сегодня на совещании в правительстве Ростовской области, где были рассмотрены вопросы организации приёмной кампании в первый класс на 2025-2026 учебный год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Надалинский, Коммерсантъ Фото: Евгений Надалинский, Коммерсантъ

Как сообщается на сайте областного правительства, с 1 апреля по 30 июня в школах Ростовской области, как и по всей стране, стартует первый этап приёма заявлений от родителей будущих первоклассников.

При этом с 1 апреля в связи с изменениями в федеральном законодательстве для приема детей иностранных граждан в школы появились нововведения – обязательное тестирование на знание русского языка. Первоклассники сдают его только устно, для остальных предусмотрены устная и письменная формы.

Сергей Иванов