Краснодарская «Аванта» обновит оборудование за счет льготного займа

Краснодарская компания «Аванта», лидер парфюмерно-косметической отрасли юга России, получит льготный заем в размере более 18 млн руб. на модернизацию производства. Соответствующее решение принял экспертный совет Фонда развития промышленности Кубани, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Средства займа предприятие направит на обновление оборудования участка по изготовлению пластмассовых изделий — ПЭТ-флаконов, блистеров и пеналов для губной помады. Финансирование предоставляется в рамках программы «Проекты развития (краевое финансирование)», нацеленной на создание новых или модернизацию действующих производств.

Сумма займа варьируется от 5 до 100 млн руб. Программа предлагает условия кредитования под 2-3% годовых на срок до 5 лет.

Кроме «Аванты», льготный заем на обновление оборудования в размере около 70,5 млн руб. получит компания «Кубань-Папир» — крупнейший производитель целлюлозно-бумажной продукции на юге России.

«Аванта» является одним из старейших предприятий парфюмерно-косметической отрасли в ЮФО и участвует в национальном проекте «Производительность труда». Глава Краснодара Евгений Наумов при посещении предприятия отметил, что компания развивается благодаря поиску новых поставщиков, а также оптимизации логистики при нынешних условиях.

Анна Гречко