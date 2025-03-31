Дошло до суда дело экс-главы воронежского центра медицины катастроф

Прокуратура Воронежской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 45-летнего бывшего главврача Воронежского областного центра медицины катастроф. Он обвиняется в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Материалы направили в Коминтерновский райсуд Воронежа. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Евгении Даньшине.

По версии следствия, с сентября 2021 года по май 2024-го главврач принуждал подчиненных передавать ему стимулирующие выплаты под предлогом затрат на хозяйственные нужды центра. Потерпевшими по уголовному делу признаны 15 медработников, сумма причиненного им ущерба составляет около 2,5 млн руб. — изначально он превышал 210 тыс. руб.

О возбуждении уголовного дела в отношении господина Даньшина стало известно в июне прошлого года. Тогда же его отправили под домашний арест, а затем отстранили от работы. В ноябре центр медицины катастроф официально возглавил Игорь Воробьев.

Алина Морозова