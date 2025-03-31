В Тольятти осужден начальник хозчасти больницы имени Баныкина

Теперь уже бывший начальник хозяйственного отдела Тольяттинской городской клинической больницы № 2 им. В. В. Баныкина» на 1,5 года отправится в колонию общего режима. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

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Центральный районный суд признал гражданина виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Из материалов дела следует, что с 2021 по 2023 год он увеличивал размер стимулирующих выплат подчиненным за фактически невыполненные работы.

Общая сумма похищенных средств превысила 416 тыс. руб. Этими деньгами он распорядился по своему усмотрению.

«Прокуратурой района заявлен иск о взыскании ущерба, причиненного преступлением»,— заявили в надзорном ведомстве.

Алексей Алексеев