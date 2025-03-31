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В Крыму будут судить участника страховых мошенничеств на 5,5 млн рублей

Житель Крыма предстанет перед судом за организацию фиктивных ДТП, в результате которых страховая компания потеряла более 5,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с 2021 по 2023 год фигурант вместе с сообщниками инсценировал серию дорожно-транспортных происшествий для получения страховых компенсаций.

Преступную схему выявили и пресекли сотрудники органов внутренних дел. Уголовные дела в отношении других участников группы выделены в отдельное производство.

Алина Зорина

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