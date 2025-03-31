В Крыму будут судить участника страховых мошенничеств на 5,5 млн рублей
Житель Крыма предстанет перед судом за организацию фиктивных ДТП, в результате которых страховая компания потеряла более 5,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, с 2021 по 2023 год фигурант вместе с сообщниками инсценировал серию дорожно-транспортных происшествий для получения страховых компенсаций.
Преступную схему выявили и пресекли сотрудники органов внутренних дел. Уголовные дела в отношении других участников группы выделены в отдельное производство.