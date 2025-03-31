На Дону созданы 58 пунктов тестирования иностранцев по русскому языку

В Ростовской области 25 апреля вводится обязательное тестирование для детей иностранных граждан на знание русского языка. В регионе создано 58 пунктов проведения тестирования, из которых четыре находятся в Ростове-на-Дону, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Тестирование будет проводиться ежемесячно, за исключением первоклассников, для которых оно устное.

Прием заявлений на зачисление в первый класс начнется с 1 апреля и продлится до 30 июня. Документы можно подать через Единый портал государственных услуг, лично в школу или направить по почте. Все образовательные учреждения готовы к приёму заявлений.

Николай Аксенов