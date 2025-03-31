Путин поздравил Военную академию Хрулева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил Военную академию материально-технического обеспечения имени А.В. Хрулева со 125-летием. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства особо отметил заслуги личного состава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Воспитанники вуза проявляют высочайший профессионализм, мужество и отвагу в ходе специальной военной операции, внося огромный вклад в укрепление обороноспособности страны»,— подчеркнул господин Путин. По его словам, личный состав академии будет и в дальнейшем с честью решать поставленные задачи на благо Отечества.

Господин Путин напомнил, что история академии Хрулева началась еще в 1900 году, с создания Интендантского курса в Санкт-Петербурге. Это было первое в стране военно-учебное заведение, которое занималось подготовкой офицеров и чиновников интендантского ведомства.