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Путин поздравил Военную академию Хрулева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил Военную академию материально-технического обеспечения имени А.В. Хрулева со 125-летием. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства особо отметил заслуги личного состава.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Воспитанники вуза проявляют высочайший профессионализм, мужество и отвагу в ходе специальной военной операции, внося огромный вклад в укрепление обороноспособности страны»,— подчеркнул господин Путин. По его словам, личный состав академии будет и в дальнейшем с честью решать поставленные задачи на благо Отечества.

Господин Путин напомнил, что история академии Хрулева началась еще в 1900 году, с создания Интендантского курса в Санкт-Петербурге. Это было первое в стране военно-учебное заведение, которое занималось подготовкой офицеров и чиновников интендантского ведомства.

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