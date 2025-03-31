В Марий Эл выделено 51,3 млн рублей на капремонт кровель в двух школах

В Марий Эл выделено 51,3 млн руб. на капитальный ремонт кровель в Виловатовской и Сернурской школах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Зайцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл выделено 51,3 млн руб. на капремонт кровель в двух школах

Фото: Telegram-канал главы Марий Эл Юрия Зайцева В Марий Эл выделено 51,3 млн руб. на капремонт кровель в двух школах

Фото: Telegram-канал главы Марий Эл Юрия Зайцева

По словам господина Зайцева, эти учреждения не попали в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования» на 2025 год.

«Ждать нельзя — условия для учебы должны быть безопасными и комфортными», — сообщил Юрий Зайцев.

Глава отметил, что работы по замене изношенных элементов кровли стартуют в ближайшее время.

Артём Дергунов