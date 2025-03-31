В Марий Эл выделено 51,3 млн рублей на капремонт кровель в двух школах
В Марий Эл выделено 51,3 млн руб. на капитальный ремонт кровель в Виловатовской и Сернурской школах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Зайцев.
В Марий Эл выделено 51,3 млн руб. на капремонт кровель в двух школах
Фото: Telegram-канал главы Марий Эл Юрия Зайцева
По словам господина Зайцева, эти учреждения не попали в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования» на 2025 год.
«Ждать нельзя — условия для учебы должны быть безопасными и комфортными», — сообщил Юрий Зайцев.
Глава отметил, что работы по замене изношенных элементов кровли стартуют в ближайшее время.