СКР проводит проверку по факту распыления газового баллончика в березниковской школе

В Березниках следователи СУ СКР по Пермскому краю устанавливают обстоятельства распыления одним из учеников газового баллончика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что днем 31 марта 2025 года один из школьников, находясь в помещении березниковской школы №17, распылил перцовый газ из баллончика. Никому из школьников вреда здоровью не причинено.

Следователями проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, запланированы иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.