Мемориал в селе Раздольное Сочи обновят к майским праздникам

Власти Сочи проводят комплексную реконструкцию памятника воинам Великой Отечественной войны в селе Раздольное, где к существующим 107 именам погибших фронтовиков добавят еще 220 имен ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Глава Сочи Андрей Прошунин проинспектировал ход реконструкции военного мемориала в селе Раздольное Хостинского района. В осмотре участвовали представители ТОС, руководство сельского округа, депутаты Городского Собрания и местные жители.

Мемориальный комплекс, построенный жителями села к 50-летию Победы, станет частью программы празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Специалисты укрепят фундамент, уложат новую мраморную плитку и заменят памятные доски. На мемориале увековечат имена 327 земляков — к списку из 107 погибших фронтовиков добавят 220 имен ветеранов, не доживших до наших дней.

В рамках благоустройства прилегающей территории обновят парковую мебель, проведут дополнительное озеленение и модернизируют освещение пешеходных зон.

«В организации и проведении ремонтных работ помогают сочинские депутаты»,— отметил Андрей Прошунин.

В рамках Года защитника Отечества на курорте отремонтируют все 130 памятников военной истории. В 2024 году масштабные работы провели на 15 объектах. В 2025 году планируется реконструировать еще 21 мемориал за счет бюджетных средств, депутатских наказов и меценатов.

Мария Удовик