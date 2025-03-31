Четверть краснодарцев планируют открыть собственный бизнес

Четверть жителей Краснодара (25%) планируют открыть собственное дело, а еще 17% уже работают как самозанятые или развивают бизнес параллельно с наемной работой. Такие данные получены в ходе совместного исследования СберСтрахования и «Деловой Среды».

Согласно опросу, почти половина (48%) будущих предпринимателей рассчитывают на ежемесячный доход до 200 тыс. руб., треть (34%) — на сумму от 200 до 500 тыс. руб. Почти каждый пятый (18%) верит в возможность заработка свыше 500 тыс. руб.

Наиболее привлекательными сферами для начала бизнеса краснодарцы считают кафе (19%), частные производства (18%), торговлю продуктами, одеждой и бытовой техникой (16%), фермерские хозяйства (9%), салоны красоты и фитнес-клубы (9%).

«Краснодарский край остается одним из самых активных регионов по росту малого бизнеса. Важную роль в его развитии, особенно на начальных этапах, играет поддержка. Это как финансирование, в том числе на льготных условиях, так и большое количество нефинансовых сервисов и услуг, позволяющих бизнесу оптимизировать деятельность, снизить расходы и открыть новые возможности», — отмечает управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Основными мотивами для открытия бизнеса респонденты называют стремление к самореализации (27%) и увеличению доходов (28%). Каждый шестой (15%) хочет просто уйти из найма, а каждый десятый (10%) рассчитывает получить больше свободного времени для себя и семьи.

Две трети опрошенных с планами по запуску бизнеса (67%) рассчитывают осуществить их до конца 2025 года. При этом только 6% готовы к стартовым вложениям от 2 млн руб. и более. Большинство (72%) полагают, что смогут обойтись без начальных инвестиций, а каждый пятый (22%) готов вложить от 100 тыс. до 1 млн руб.

Более половины потенциальных предпринимателей (57%) хотят получать доход сразу или через месяц после запуска. Четверть (23%) готовы подождать 2-3 месяца, шестая часть (17%) — до года. Только 3% респондентов согласны ожидать прибыли в течение более продолжительного срока.