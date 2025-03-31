В Ярославской области вынесен приговор за жестокое обращение с животными

Переславский районный суд признал 53-летнего местного жителям виновным в жестоком обращении с животными в целях причинения им боли и страданий, повлекшем их гибель и увечья. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в селе Городище 15 октября 2024 года житель Переславля взял топор и нанес множественные удары своим собакам, которые были привязаны. Две собаки погибли, еще две пострадали, но смогли сбежать от хозяина. В суде обвиняемый признал вину и объяснил, что «поддался эмоциям».

«Он содержал на своем земельном участке восемь собак. На протяжении нескольких лет собаки Мишка, Майка (погибшие собаки — «Ъ-Ярославль»), Тема и Бим (пострадавшие собаки — «Ъ-Ярославль») постоянно громко лаяли, срывались с привязи и убегали, кидались на прохожих, не слушались. В тот день Мишка вновь сорвался, напал на другую собаку»,— рассказали в суде о позиции обвиняемого.

Подсудимый получил 1,5 года исправительных работ условно и испытательный срок на 2 года. При вынесении приговора учитывалось заболеванием обвиняемого, наличие у него троих детей и раскаяние.

Алла Чижова