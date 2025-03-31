Открыть свой бизнес планируют 25% опрошенных воронежцев

Четверть жителей Воронежа планируют открыть своё дело, ещё 16% опрошенных рассказали, что уже трудятся как самозанятые или занимаются бизнесом параллельно с работой в найме, показало совместное исследование СберСтрахования и «Деловой Среды». Опрос проводился среди жителей 37 городов страны с населением более 500 тыс. человек.

Согласно результатам исследования, самыми популярными вариантами для начала предпринимательской деятельности у россиян стали кафе (19%), частные производства (18%), точки торговли продуктами, одеждой и бытовой техникой (16%), фермерские хозяйства (9%), салоны красоты и фитнес-клубы (9%). Также россияне рассматривают запуск в нише сервисных услуг (6%), строительства и ремонта (5%), детского образования и развлечений (4%), автобизнеса (4%), медицины (4%). Реже всего респонденты выбирают гостиничный бизнес (2%), рекламу (2%), IT (1%).

Почти половина (48%) будущих предпринимателей рассчитывают на доход до 200 тыс. руб. в месяц, каждый третий (34%) — на сумму от 200 до 500 тыс. руб. Почти каждый пятый (18%) верит, что сможет зарабатывать свыше 500 тыс. руб.

При этом статистика страховой компании за 2024-й год показывает, что малый бизнес регулярно сталкивается с непредвиденными ситуациями, угрожающими ему финансовыми потерями. 80% заявлений на выплату приходятся на несчастные случаи с сотрудниками. А наиболее дорогостоящими оказались происшествия с имуществом предпринимателей — на них приходится более половины объёма выплат (52%) малому бизнесу. Реализация таких угроз для незастрахованных компаний более негативно сказывается на их доходах.

Как отмечает генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков, начинающим предпринимателям особенно важно «заранее оценить риски и позаботиться о финансовых гарантиях. Наличие страховки поможет продолжить занятие бизнесом даже в случае форс-мажоров».

По информации управляющего Воронежским отделением Сбера Константина Разводова, в Воронежской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства продолжает расти. При этом страховые программы, ориентированные на крупные компании, часто оказываются нерентабельными для малого бизнеса. Доступной альтернативой стали коробочные страховые продукты, покрывающие основные риски бизнеса.