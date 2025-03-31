В Башкирии завод обязали выплатить 900 тысяч рублей за гибель электромонтера

Суд обязал ООО «Серафимовский опытный завод автоматики и телемеханики» выплатить родственникам погибшего работника 900 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. С иском о взыскании компенсации морального вреда обратилась Туймазинская межрайонная прокуратура.

Проверка надзорного ведомства установила, что в июне 2020 года на территории предприятия электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования погиб от поражения током. Несчастный случай произошел из-за несоблюдения требований об охране труда и технике безопасности, а также отсутствия надлежащего контроля со стороны работодателя, отмечается в релизе.

Майя Иванова