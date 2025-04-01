Траты нижегородцев на ювелирные украшения выросли на 23% в 2024 году

Около 7,3 млрд руб. потратили жители Нижегородской области на ювелирные украшения в 2024 году, подсчитали аналитики Sokolov на основе сведений «Сбер Аналитики», АКИТ, Росстата и собственных продаж. За год сумма увеличилась на 23%. Средний чек вырос на 19% и достиг 8 593 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По объему рынка Нижегородская область заняла второе место в Приволжском федеральном округе и девятое в России. В ПФО лидером снова стал Татарстан, в прошлом году жители республики потратили на ювелирные украшения 8,96 млрд руб. (средний чек — 7 987 руб.). Замкнул тройку Башкортостан с объемом продаж 6,87 млрд руб. и средним чеком 7 980 руб.

Общий оборот ювелирной розницы России в 2024 году составил 459,4 млрд руб. (+26%). «Драйвером развития рынка стал рекордный рост объемов и доли интернет-продаж. За год доля ювелирного e-com выросла с 23,4% до 28%»,— рассказала руководитель аналитического центра Sokolov Алина Колпакова. По ее словам, также на рост рынка существенно повлияло увеличение среднерозничных цен: с января по декабрь 2024 года золото подорожало на 45%, до 8 552 руб. за грамм.

Елена Ковалева