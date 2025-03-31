ПЦБК увеличила экспорт бумажной продукции

Пермская целлюлозно-бумажная компания в 2024 году экспортировала более 15,5 тыс. тонн бумажной продукции, сообщили в группе. По данным ПЦБК, за год зарубежные поставки выросли примерно на 15%. Основными странами-импортерами продукции ПЦБК стали предприятия Китая, Казахстана и Азербайджана.

На ПЦБК сообщили также, что объем выпуска бумаги в прошлом году составил 331 тыс. тонн, а производство упаковочных материалов — 277,5 млн кв. м. По последнему показателю ПЦБК вошла десятку ведущих производителей упаковочной продукции в России.

Годовой оборот ПЦБК за 2024 год составил 22 млрд руб., налоговые платежи — 3,9 млрд руб. Менеджмент компании прогнозирует дальнейшее увеличение доходов до 22,5 млрд руб. к концу 2025 года.

ПЦБК сообщила со ссылкой на гендиректора Юрия Маркова о планах в ближайшее время внедрить новое производственное оборудование и модернизировать существующие линии, что позволит нарастить ежемесячное производство гофроупаковки на 2,8 млн кв. м (на 15%).

ПЦБК — предприятие полного производственного цикла, от переработки сырья до выпуска и реализации готовой продукции. Компания входит в десятку крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в России, является одним из крупнейших переработчиков макулатуры. На предприятии работают 2,7 тыс. человек.