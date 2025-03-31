Суд Омска рассмотрит дело об уклонении от уплаты налогов на 813 млн рублей

В Омске перед судом предстанут президент и генеральный директор компании по производству алкоголя, которых обвиняют в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ) на сумму более 813 млн руб., сообщило следственное управление СК России по Омской области. По данным источника «Ъ-Сибирь», речь идет о владельце и топ-менеджере ООО «ЛВЗ "ОША"» Владимире Веретено и Андрее Аверченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как установило следствие, в период с февраля 2016 года по март 2019 года обвиняемые представляли в налоговый орган заведомо ложные сведения об объемах произведенного и реализованного через оптовую сеть в регионах России пива и пивных напитков. Они не отразили в налоговых декларациях более 31 млн литров проданной алкогольной продукции. В результате их действий государство не дополучало свыше 813 млн руб. налогов.

В региональной прокуратуре сообщили, что с целью возмещения ущерба Ленинский райсуд Омска наложил арест на имущество обвиняемых и аффилированных с ними юрлиц на общую сумму свыше 910 млн руб.

Михаил Кичанов