Дело участницы нежелательной организации из Ижевска направили в суд

Уголовное дело жительницы Ижевска, обвиняемой в финансировании признанной в РФ нежелательной организации (ч. 2 ст. 284.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы), направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что обвиняемая являлась участницей нежелательной организацией и, будучи «осведомленной о ее противоправной деятельности», перевела денежные средства на банковский счет для обеспечения работы объединения.

Деятельность фигурантки пресекли следователи СК совместно с региональным УФСБ. На время следствия ей была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.