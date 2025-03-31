В Курганской области рабочего подозревают в убийстве двух напарников

Сотрудники ОМВД «Катайский» задержали подозреваемого в поджоге вагончика, в котором жили рабочие-лесозаготовители. Погибли два человека, еще один госпитализирован с ожогами, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

По данным полиции, вечером 30 марта вблизи одного из населенных пунктов Катайского округа между рабочими, занимавшимися лесозаготовками, произошел конфликт. В ходе ссоры один из них взял воспламеняющуюся жидкость, облил жилой вагончик, в котором находились напарники, и поджег его, сообщает УМВД. В результате пожара погибли двое рабочих. Третьему удалось выбраться из загоревшегося вагончика. Он госпитализирован с ожогами.

Сотрудникам полиции удалось в кратчайший срок задержать подозреваемого в поле неподалеку от места поджога. Это 36-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за различные преступления. Он признала в содеянном.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Курганской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения.