Свердловчанина осудили 12 лет колонии за захоронение заживо местной жительницы

Тавдинский городской суд (Свердловская область) приговорил к 12 годам колонии особого режима местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как сообщили в региональной прокуратуре, он заживо похоронил местную жительницу после того, как избил ее руками, ногами и кочергой из-за возникшего конфликта во время совместного распития алкоголя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, инцидент произошел летом 2024 года. «Во время распития спиртного между ними возник конфликт на почве приготовления немытого картофеля женщиной, в ходе которого мужчина нанес потерпевшей не менее одного удара рукой в область головы, от которого последняя потеряла равновесие и упала в подпол», — рассказали в надзорном ведомстве.

Подчеркивается, что затем обвиняемый спустился в подпол, где нанес потерпевшей не менее 53 ударов руками, ногами и кочергой. После этого он уснул, а утром закопал свою жертву, находившуюся без сознания, на соседнем участке. Как было установлено, смерть женщины наступила от механической асфиксии из-за закрытия дыхательных путей грунтом и землей.

Впоследствии для сокрытия улик обвиняемый выкопал потерпевшую и закопал ее в огороде своего дома.

Мария Шараева