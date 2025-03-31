В Ярославской области прекратил работу психоневрологический интернат

В Ярославской области приостановлена работа Бурмакинского психоневрологического интерната. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной поддержки населения региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт Бурмакинского ПНИ Фото: Официальный сайт Бурмакинского ПНИ

На сайте интерната также сообщается, что учреждение «временно» приостанавливает свою работу, о возобновлении обещают сообщить дополнительно. В министерстве объяснили, что решение о прекращении эксплуатации спальных корпусов интерната принято Некрасовским районным судом 5 февраля 2025 года.

«В настоящее время проводятся обследования зданий на предмет наличия/отсутствия аварийного состояния, по итогам которого будет принято решение о дальнейшей судьбе учреждения»,— сообщили в министерстве.

Проживающих в интернате переселили в другие учреждения.

Алла Чижова