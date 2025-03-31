В Чувашии задержан начальник управления городского хозяйства администрации Новочебоксарска за получение взятки. Против него возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в значительном размере за незаконные действия). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник управления городского хозяйства Новочебоксарска задержан за взятку

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Начальник управления городского хозяйства Новочебоксарска задержан за взятку

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным следствия, 24 марта подозреваемый получил от представителя одного из государственных учреждений ценный подарок у здания администрации города. Взамен он обещал снять ограничения на движение большегрузного транспорта по дорогам общего пользования Новочебоксарска, действующие с 20 марта по 18 апреля.

Сразу после получения взятки фигурант был задержан сотрудниками УФСБ России по Чувашии.

В рамках расследования следователи провели осмотр места происшествия, изъяли предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Артём Дергунов