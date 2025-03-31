Хинштейн заявил о замалчивании проблемы обманутых дольщиков в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании правительства обвинил предыдущие власти в том, что они «стыдливо замалчивали» проблему обманутых дольщиков. По его словам, сейчас в регионе есть 80 человек, так и не получивших оплаченные квартиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Недостроенные объекты есть в Курске и Железногорске. «Региональные власти, ранее работавшие здесь, эти факты от федерального центра, от Минстроя России утаили. В Единый реестр проблемных объектов эти адреса включены не были. И когда я об этом сообщил курирующему зампреду правительства России, он был поражен не меньше»,— сказал Александр Хинштейн. Он напомнил, что проблема обманутых дольщиков по всей стране была решена в 2023 году, а сам он, возглавляя рабочую группу «Единой России», не знал о положении дел в Курской области. Ситуацию, когда власти «стыдливо замалчивали» проблему, господин Хинштейн назвал недопустимой и пообещал, что решение будет найдено, а люди получат свое жилье.

На прошлой неделе Александр Хинштейн сообщил, что совместно с прокуратурой был разработан закон, направленный на защиту и восстановление прав обманутых дольщиков. В своем Telegram-канале он пояснял, что документ дает гарантии в восстановлении нарушенных прав и определяет меры поддержки. Для решения проблемы обманутых дольщиков в ближайшее время на одном из проблемных объектов проведут совещание.

Сергей Толмачев, Воронеж