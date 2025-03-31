В Оренбуржье проводят проверку по факту травмирования ребенка в детском игровом клубе

Прокуратура Дзержинского района Оренбурга организовала проверку по факту получения несовершеннолетним телесных повреждений в одном из детских развлекательных клубов. об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным ведомства, в интернете распространилась информация о травмировании ребенка в детском игровом клубе. Предстоит установить причины и условия произошедшего. Надзорное ведомство также даст оценку качеству и безопасности предоставляемых услуг. По результатам проверочных мероприятий решится вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц и принятии иных мер реагирования.

Руфия Кутляева