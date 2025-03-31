Франция оштрафовала Apple за программу защиты пользователей от слежки

Французский антимонопольный регулятор оштрафовал Apple на €150 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Компания оштрафована за внедрение программы App Tracking Transparency (ATT), направленной на дополнительную защиту персональных данных пользователей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Apple встроила ATT в мобильную ОС для iPhone и iPad в апреле 2021 года. С тех пор каждый разработчик приложения в App Store обязан был спрашивать у пользователя, согласен ли тот на сбор информации о его активности в интернете и на использование этих данных рекламодателями для выдачи таргетированной рекламы.

Французский регулятор после нескольких лет расследования пришел к выводу, что в период с апреля 2021 по июль 2023 года Apple нарушала антимонопольное законодательство страны. Американская корпорация требовала у сторонних разработчиков спрашивать разрешения у пользователей на отслеживание их активности. При этом к приложениям самой Apple эти требования до июля 2023 года не предъявлялись. Более того, если отказ от слежки сторонними приложениями принимался системой Apple как окончательный ответ, то согласие на сбор информации нужно было давать каждый раз заново.

В итоге, постановил регулятор, хотя ATT и внедрялась Apple с благой целью защиты пользователей, сам механизм работы программы этой цели не соответствовал, при этом значительно ущемляя в правах сторонних разработчиков и нанося им существенный финансовый урон.

Подробнее о спорах вокруг программы Apple — в материале «В наблюдении за наблюдающими согласия не наблюдается».

Кирилл Сарханянц