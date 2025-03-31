Сбербанк: в Удмуртии в 2024 году портфель обезличенных металлических счетов вырос на 14%

По итогам 2024 года в Удмуртии портфель обезличенных металлических счетов (ОМС) вырос на 14%. Всего на конец прошлого года жители сохраняют на ОМС в Сбере более 1,8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

За 2024 год количество новых обезличенных металлических счетов выросло более чем на 3800 счетов, из которых почти 2000 счетов с зачислением золота.

«Обезличенные металлические счета предоставляют нашим клиентам возможность вкладывать средства в драгоценные металлы без необходимости их фактического приобретения. Этот инструмент позволяет быстро адаптироваться к колебаниям рынка, при этом он достаточно прост и удобен. Драгоценные металлы — это уверенность в любых экономических условиях, они позволяют эффективно распределять активы и защищать их от инфляционных рисков»,— сказал управляющий Удмуртским отделением Сбербанка Арсений Колобов.

Обезличенные металлические счета — счета, на которые зачисляются драгоценные металлы в граммах: золото, серебро, платина или палладий. Драгметаллы можно приобрести в приложении СберБанк Онлайн и в некоторых офисах банка. Начать можно с покупки 0,1 г золота, платины, палладия или 1 г серебра.

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