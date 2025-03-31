«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Тема искусственного интеллекта влияет на глобальные тренды. Были совершены очень серьезные технологические прорывы в этой сфере, растет масштабирование, активно развиваются китайские компании. Каждую неделю предлагается новый продукт, причем все это практически бесплатно. Для потребителей и корпоративного сегмента открываются новые возможности. Но проблема в том, что бурное развитие ИИ меняет вообще всю конфигурацию в потребительском сегменте, в экономике и, как ни странно, на энергетическом рынке. Что в такой ситуации делать инвесторам? Куда вложить 1 млн руб. и более? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: Развитие искусственного интеллекта требует гигантского количества электроэнергии, которые потребляют дата-центры. В Америке выяснили, что за последние четыре месяца в штатах, где они расположены, потребление электричества выросло на 180%, а в Северной Дакоте — на 200%. По их оценкам, исходя из того, что происходит сейчас, темпы роста искусственного интеллекта дадут дополнительный экономический эффект $15,7 трлн. Соответственно, потребление электроэнергии будет динамично расти. В данной ситуации очень интересны, конечно, российские активы. И в этом контексте меняется вся геополитическая конфигурация в текущий момент. Поэтому все те вибрации и флуктуации, турбулентность на рынке, которая возникает по поводу конъюнктурных различных политических моментов на российском рынке акций, все это можно использовать для наращивания и увеличения длинных позиций по российским, прежде всего энергетическим, компаниям.

Полная версия программы: