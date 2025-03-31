В Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, который во время строительства бани уронил бревно с трактора на знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл осудят мужчину, который уронил бревно с трактора на человека

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Марий Эл осудят мужчину, который уронил бревно с трактора на человека

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, инцидент произошел 30 октября 2023 года в Мари-Турекском районе. Обвиняемый занимался строительством сруба для бани на своем участке. Управляя трактором и используя вилы для паллет, он попытался переместить бревно, чтобы уложить его на сруб. Однако из-за небрежности бревно перевесилось и упало с высоты около 1,5 м на его знакомого, причинив тому тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), направлено в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов