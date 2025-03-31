Нижегородский минздрав закупает почти 14,5 тысячи вакцин от клещевого энцефалита

Минздрав Нижегородской области объявил электронный аукцион на закупку вакцин от клещевого энцефалита. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Начальная стоимость контракта составляет 6 млн руб. Планируется закупить 14,46 тыс. доз, их должны будут доставить в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта. Итоги аукциона подведут 2 апреля.

По данным Роспотребнадзора, в 2024 году нижегородцы обращались в медучреждения 6,82 тыс. раз по поводу укусов клещей. Было зарегистрировано шесть случаев клещевого энцефалита.

Анастасия Титова