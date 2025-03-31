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Нижегородский минздрав закупает почти 14,5 тысячи вакцин от клещевого энцефалита

Минздрав Нижегородской области объявил электронный аукцион на закупку вакцин от клещевого энцефалита. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Начальная стоимость контракта составляет 6 млн руб. Планируется закупить 14,46 тыс. доз, их должны будут доставить в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта. Итоги аукциона подведут 2 апреля.

По данным Роспотребнадзора, в 2024 году нижегородцы обращались в медучреждения 6,82 тыс. раз по поводу укусов клещей. Было зарегистрировано шесть случаев клещевого энцефалита.

Анастасия Титова