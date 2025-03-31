В Энгельсе оштрафовали экс-председателя ТСН за покушение на присвоение 100 тыс.

В Энгельсе Саратовской области суд признал виновным бывшего председателя товарищества собственников недвижимости (ТСН) многоквартирного дома по уголовному делу о покушении на присвоение денежных средств (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Согласно релизу, 52-летний фигурант в ноябре минувшего года, имея доступ к счету в банке по капремонту дома, решил потратить деньги на оплату личной задолженности за ЖКУ в размере более 100 тыс. руб. Эту сумму он дважды пытался перевести со спецсчета на свой.

При этом финансовое учреждение отклонило операции фигуранта, поскольку не было необходимого для этого решения собственников помещений МКД. Суд оштрафовал экс-председателя ТСН на 100 тыс. руб.

Павел Фролов