На Ставрополье 20 тысяч медиков получают спецвыплату от Соцфонда

С начала года на специальные социальные выплаты для медиков Ставропольского края направлено более 689 млн руб. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

В 2025 году региональное отделение Соцфонда назначило выплаты 19 тыс. медработникам. Размер выплат варьируется от 4,5 тыс. до 50 тыс. руб. и предназначен для специалистов первичного звена здравоохранения, включая персонал центральных районных и участковых больниц, а также сотрудников скорой помощи.

Для получения выплаты подавать заявление не требуется — она назначается автоматически на основе электронных реестров от медучреждений. Средства перечисляются в течение семи рабочих дней после назначения.

Николай Аксенов