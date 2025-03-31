ТЦ «Астор» в Ростове возобновит работу после пожара уже этой весной

Внутренние помещения торгового комплекса «Астор» получили минимальные повреждения и центр планирует открыться в ближайший месяц. Об этом сообщила пресс-служба ТЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Представители ТЦ уточнили, что витрины магазинов, стены, потолки, мебель и оборудование не пострадали.

В настоящее время в ТЦ идут восстановительные работы, и планируется скорое возобновление его работы. Точная дата открытия будет объявлена дополнительно.

24 марта в 5:20 утра на фасаде «Астор» загорелась вывеска. Благодаря быстрому реагированию сотрудников МЧС огонь был быстро ликвидирован.

Николай Аксенов