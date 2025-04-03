Наиболее полная история пожаров в южной тундре за 11 тыс. лет

Ученые лаборатории «БиоГеоКлим» Томского государственного университета изучили историю пожаров в Пур-Тазовском междуречье в Западной Сибири за последние 11 тыс. лет. Результаты исследования торфяных отложений и минеральных почв показали, что тундра на этом участке выгорала полностью как минимум 12 раз. Последние 2,5 тыс. лет одна из причин возгораний — деятельность человека. Научная работа опубликована в журнале Acta Biologica Sibirica.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар в междуречье в Западной Сибири

Фото: Предоставлено пресс-службой ТГУ Пожар в междуречье в Западной Сибири

Фото: Предоставлено пресс-службой ТГУ

Пур-Тазовское междуречье расположено в Ямало-Гыданской тундре — типичном регионе низменных тундр Западной Сибири. Местное население круглый год занимается здесь выпасом оленей, однако современные изменения климата могут привести к увеличению числа пожаров на этой территории. Понимание истории пожарной активности и климатических условий прошлого позволяет лучше прогнозировать будущее в регионе, в том числе то, как пожары повлияют на растительность, служащую кормом для животных.

«Древние пожары оказывали значительное влияние на природу. Это понимание начало формироваться у ученых только в последние десятилетия, поэтому подобных оценок, как наша, пока существует мало,— говорит Сергей Лойко, заведующий лабораторией «БиоГеоКлим» ТГУ.— Чтобы контролировать природу, необходимо понимать, как ею управлять: в каких случаях можно использовать огонь, а в каких нужно его тушить. Например, пожары в тундре, с одной стороны, лишают будущие растения питательных элементов, поэтому отрастающая после пожара летняя зеленая кормовая растительность менее продуктивна. С другой стороны, пожары приводят к тому, что через несколько лет становится выше биомасса лишайников (ягеля), а это зимний корм для оленей».

Сотрудники лаборатории «БиоГеоКлим» провели комплексный анализ данных о пожарах в Пур-Тазовском междуречье, извлеченных из торфяных отложений и минеральных почв. Были изучены макро- и микроугли (микрочастицы угля менее 0,1 мм), почвенные угли и споры грибов, которые растут на углях и обнаженной почве после пожара. Время горения удалось установить с помощью радиоуглеродного датирования торфа и углей, сохранившихся в минеральных почвах.

Сопоставив все данные, ученые пришли к выводу, что пожары в южной тундре возникали на протяжении всего голоцена — современной геологической эпохи, начавшейся около 11,8 тыс. лет назад. По самой осторожной оценке, местность выгорала полностью не менее 12 раз. Ранее подобные исследования не проводились ни для Пур-Тазовского междуречья, ни для тундры Западной Сибири в целом.

Согласно исследованию, больше всего пожаров произошло в период, который начался 3,5 тыс. лет назад и закончился тысячу лет назад. Это связано не только с особенностями климата, но и с древней антропогенной деятельностью.

«Момент, который особенно нас заинтересовал,— это связь пожаров с деятельностью людей. На графике мы заметили странные пики пожарной активности, которые точно не были связаны с климатическими условиями. Потом мы обнаружили отчет об археологическом памятнике буквально в 10–12 км от наших точек. Оказалось, в тот период там жили люди. Это позволило нам сделать вывод о том, что 2,5 тыс. лет назад человек уже влиял на экосистемы с помощью пожаров и, возможно, даже управлял ими таким образом. Если последнее реально, то мотивы мы, наверное, уже не узнаем. Вероятнее всего, это делалось с определенным умыслом, потому что случайно подпалить тундру коренному жителю тогда было сложно»,— добавляет Сергей Лойко.

Исследователи отмечают, что прогнозируемое увеличение частоты пожаров в изучаемой местности имеет аналоги в прошлом. По словам Сергея Лойко, древние пожары во многом сформировали современную тундру, поэтому катастроф ждать не стоит. Напротив, используя знания о долговременных последствиях воздействия пожаров, люди могут управлять ландшафтом с помощью огня и вырабатывать стратегии по его тушению.

Исследование было проведено в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (№FSWM-2024-0006).

Подготовлено при поддержке Минобрнауки