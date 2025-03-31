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Один человек погиб пятеро пострадали в ДТП в Самарской области

Вчера вечером, 30 марта, трагический инцидент произошел на 26 км автодороги Сергиевск — Большая Чесноковка. Там столкнулись два легковых автомобиля Kia Rio, сообщили в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 109, бригада медиков и сотрудники территориальной Госавтоинспекции. По прибытии было установлено, что ДТП погиб один человек, пятеро были госпитализированы.

Причины аварии сейчас устанавливаются.

Алексей Алексеев