В Бугуруслане прекращены полномочия депутата, который не отразил доходы своей супруги
Бугурусланская межрайонная прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции. Председателю представительного органа внесли представление о нарушении требований декларационной кампании депутатом Совета депутатов Бугурусланского района. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
По итогам рассмотрения представления полномочия депутата прекращены.
Прокуратура установила, что депутат в рамках проведения декларационной кампании не отразил полученные доходы на сумму свыше 8 млн руб. в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги.