В Бугуруслане прекращены полномочия депутата, который не отразил доходы своей супруги

Бугурусланская межрайонная прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции. Председателю представительного органа внесли представление о нарушении требований декларационной кампании депутатом Совета депутатов Бугурусланского района. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По итогам рассмотрения представления полномочия депутата прекращены.

Прокуратура установила, что депутат в рамках проведения декларационной кампании не отразил полученные доходы на сумму свыше 8 млн руб. в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги.

Руфия Кутляева