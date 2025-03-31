hh.ru: в Башкирии требуются продавцы, менеджеры и водители

В Башкирии в марте было открыто больше всего вакансий для продавцов-консультантов и продавцов-кассиров — 1,9 тыс., сообщает пресс-служба hh.ru. Также востребованными были менеджеры по продажам и работе с клиентами (1,6 тыс. вакансий), водители (1,0 тыс. вакансий), электромонтажники и машинисты (по 0,8 тыс. вакансий).

Кроме того, работодатели в регионе нуждаются в слесарях и сантехниках, операторах call-центра, поварах, пекарях и кондитерах, сварщиках, разнорабочих, врачах, инженерах-конструкторах и проектировщиках, бухгалтерах, токарях, фрезеровщиках и шлифовщиках, администраторах магазинов, курьерах, инженерах ПТО и сметчиках, упаковщиках и комплектовщиках, директорах магазинов и кладовщиках.

Из них самыми дефицитными являются токари, фрезеровщики и шлифовщики, так как на одну вакансию для них приходится только 0,9 резюме (при нижней границе нормы — 4 резюме на вакансию). Также остродефицитными были врачи (1,3), администраторы магазинов (1,5), повара, пекари, кондитеры и продавцы-консультанты по (1,6) и директора магазинов (2,3).

Среди упаковщиков и комплектовщиков, напротив, была высокая конкуренция за работу (12,7 резюме на вакансию).

В общей сложности эксперты hh.ru проанализировали 25,4 тыс. актуальных вакансий в республике, которые были опубликованы в марте.

Майя Иванова