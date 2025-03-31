В Саратовской области за нарушения наказали оператора проведения техосмотров

Ртищевская межрайонная прокуратура Саратовской области выявила в деятельности оператора проведения техосмотров серьезные нарушения нормативных требований законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения прокуратура выяснила, что организация не проводит в полном объеме техническое диагностирование, фотографические изображения транспорта не соответствуют требованиям закона. При этом юрлицо оформляет диагностические карты и включает в единую автоматизированную информационную систему недостоверную информацию.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство возбудило в отношении оператора дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.4.1 КоАП РФ, организацию оштрафовали на 200 тыс. руб. Также поставлен вопрос о лишении юрлица аккредитации.

Павел Фролов