Убытки «Башкиравтодора» в 2024 году уменьшились до 719 млн рублей

Убытки крупнейшего дорожно-строительного подрядчика Башкирии АО «Башкиравтодор» в 2024 году составили 719,3 млн руб., сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на бухгалтерскую отчетность компании. По сравнению с 2023 годом убытки уменьшились в 5,7 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Выручка «Башкиравтодора» уменьшилась с 12,7 млрд до 9,6 млрд руб.

По данным Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности ФНС России, дебиторская задолженность компании на 31 декабря составляла 2,4 млрд руб., за год увеличившись на 60,3 млн руб.

Кредиторская задолженность выросла более чем на 2 млрд руб. и достигла 12,3 млрд руб. 48,5% кредиторской задолженности составляют расчеты с поставщиками и подрядчиками, около 23% — платежи по налогам и сборам.

АО «Башкиравтодор» зарегистрировано в 2010 году после реорганизации одноименного госпредприятия, занимается строительством, ремонтом, содержанием дорог, мостов и других инженерных объектов. Основной заказчик — подведомственное региональному министерству транспорта Управление дорожного хозяйства Башкирии. Зимой 2024 года инициировано дело о банкротстве «Башкиравтодора», в мае введено наблюдение. Гендиректор компании Ильдар Юланов проходит обвиняемым по делу о хищениях в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при заключении контрактов с подрядчиками «Башкиравтодора», дело рассматривает Кировский райсуд Уфы.

Идэль Гумеров