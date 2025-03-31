«Россети Тюмень» направили 4,5 млн на повышение надежности электроснабжения двух месторождений в Югре

В ХМАО-Югре закончился плановый ремонт линий электропередачи 110 кВ «Лас-Ёганская – Аган-1ц» и «Лас-Ёганская – Аган-2ц». На повышение надежности электроснабжения Нивагальского и Поточного нефтяных месторождений компания «Россети Тюмень» направила более 4,5 млн рублей.



В ходе работ энергетики переставили тридцатиметровую металлическую опору на новый фундамент, погруженный в грунт на десять метров. Специалисты смонтировали на ЛЭП 32 дополнительных стальных заземлителя, заменили 108 изоляторов, установили 14 гасителей вибрации и 18 комплектов спиральных зажимов для предотвращения повреждения провода и грозотроса. Для выполнения технических мероприятий задействовали 6 единиц спецтехники, в том числе бурильную и сваебойную машины, автокран и вездеход.

Ремонт линий электропередачи прошел в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Своевременное выполнение профилактических работ повысило надежность электроснабжения инфраструктуры двух месторождений ЛУКОЙЛа, общие запасы которых составляют более 500 млн тонн углеводородного сырья.

АО «Россети Тюмень»