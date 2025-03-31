В школе Набережных Челнов создадут музей Героя России Сергея Чебнева

В набережночелнинской школе № 56, носящей имя Героя России Сергея Чебнева, приступили к созданию музея, посвященного военнослужащему. Об этом сообщили на аппаратном совещании мэрии Набережных Челнов.

«Начата работа по созданию музея, активистами школы создан видеоролик и презентация для проведения уроков мужества. Запланирована установка бюстов Героя на территории школы и в парке Победы», — отметил замруководителя исполкома города Винер Харисов.

Сергей Чебнев был участником специальной военной операции и руководил обороной в населенном пункте Малая Локня, который российские военные удерживали от наступления украинских войн 12 дней. За свой подвиг он посмертно получил звание Героя России.

Дарья Сайфиева