За минувшую неделю инспекторы МУП «Метроэлектротранс» в ходе рейдов выявили девять пассажиров, не оплативших проезд в трамваях и троллейбусах Казани. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани за прошедшую неделю выявили 9 безбилетников в трамваях и троллейбусах

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ В Казани за прошедшую неделю выявили 9 безбилетников в трамваях и троллейбусах

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Все нарушители были доставлены в служебный транспорт для составления протоколов. Помимо штрафа, им предстоит оплатить стоимость проезда.

«Штраф за безбилетный проезд составляет 2500 руб., который нужно оплатить в течение 60 дней. При просрочке дело передадут судебным приставам», — говорится в сообщении пресс-службы.

Всего за неделю было проверено 1451 транспортное средство наземного электротранспорта. Контрольные мероприятия проводились совместно контрольно-ревизионным отделом МУП «Метроэлектротранс», Комитетом по транспорту Исполкома Казани и службой транспортной безопасности.

Артём Дергунов