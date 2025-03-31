На «ПМУ» модернизирована защита электроснабжения

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» завершилась реализация проекта «Совершенствование средств релейной защиты (РЗА) и противоаварийной автоматики системы электроснабжения» на основе моделирования реальных и аварийных физических процессов, происходящих в энергосистеме.

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В 2024 году на подстанциях производств аммиака и карбамида проведена замена устаревших систем РЗА на базе электромеханических реле на современные микропроцессорные устройства. Проведена корректировка уставок РЗА подстанций, питающих электрооборудование парового котла и установки получения азотной кислоты цеха по производству карбамида. В марте 2025 года закончены работы на подстанции водоблока.

Леонид Никитин, главный энергетик филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

В электрической части энергосистем могут возникать процессы, при которых токи могут достигать 1 000 ампер и более. Это может привести к тяжелым последствиям. Чтобы этого не произошло, для выявления и отделения от электроэнергетической системы поврежденных элементов применяется релейная защита. Она позволяет при достижении значений уставок за доли секунды отключить поврежденные участки, при этом обеспечивая работоспособность остального оборудования.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь