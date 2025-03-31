Во Владикавказе в этом году отремонтируют 13 школ и один детский сад

В Владикавказе в рамках национального проекта «Образование» запланирован капитальный ремонт 13 школ и одного детского сада. Об этом сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В 11 школах начался второй этап ремонта, который продлится два года. В прошлом году там обновили электрику, систему водоснабжения, отопления и канализацию. Также были обновлены блоки питания и фасады зданий.

На втором этапе планируется заменить кровлю, межэтажные перекрытия, полы, окна и двери, а также отремонтировать фундамент и цоколь. Все работы проводятся без остановки учебного процесса, но в некоторых классах временно введена двухсмена.

Ремонтные работы ведутся в школах №40, 42, 43, 17, 18, 21, 25, 29, 36, 5 (начальная школа) и 7. В этом году ремонт начнется в школе №50 и детском саду №99.

Николай Аксенов