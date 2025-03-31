В Челябинской области доля отказов по заявкам на потребкредиты достигла 75,3%

В феврале 2025 года доля отказов в выдаче потребительских кредитов в Челябинской области достигла 75,3% от общего числа заявок. По этому показателю регион вошел в тройку лидеров среди субъектов РФ, сообщает Национальное кредитное бюро.

По сравнению с февралем 2024 года доля отказов по заявкам на потребкредиты в Челябинской области выросла на 3,4 процентных пункта и достигла максимального уровня за последний год. Больше, чем в Челябинской области, доля отказов только в Краснодарском крае — 76,9% и Башкортостане — 75,7%

В целом по России в феврале 2025 года доля отказов по заявкам на потребительские кредиты составила 75,2%, увеличившись по сравнению с февралем прошлого года на 4,1 п.п. Наиболее серьезная динамика роста количества отказов за год зафиксирована в Башкортостане (+5,4 п.п.), Краснодарском крае (+3,9 п.п.), Челябинской (+3,4 п.п.), Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (+3,3 п.п.) и Ростовской (+3,2 п.п.) областях.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, рост доли отказов по заявкам на потребительские кредиты является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по «охлаждению» рынка необеспеченного кредитования. При этом в результате повышения ключевой ставки во второй половине 2024 года падал спрос на кредиты со стороны населения.