В Саратовской области будут судить водителя за смертельное ДТП в Елани

Ртищевский районный суд рассмотрит уголовное дело о смертельном ДТП (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ) в отношении 40-летнего водителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Согласно релизу, 28 декабря минувшего года нетрезвый фигурант на автомобиле «ВАЗ-21124» выехал на встречку и левую обочину на автодороге в с. Елань, после чего сбил двух пешеходов. Одна из женщин скончалась на месте, другой был причинен тяжкий вред здоровью.

Ртищевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов