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Донские власти отправили партию БПЛА в помощь бойцам СВО

Власти Ростовской области сообщают о передаче партии беспилотных летательных аппаратов одной из воинских частей в Донецкой Народной Республике. Боевая летающая техника куплена на средства Ростовского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития по заявке бойцов, ушедших на СВО из Ростовской области, сообщается на сайте донского правительства.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Объем и содержание поставки в сообщении не конкретизируется.

«Правительство региона продолжит направлять военнослужащим необходимую военно-техническую помощь в максимально сжатые сроки и с учетом пожеланий бойцов и командиров», - отмечается в сообщении.

Сергей Иванов

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