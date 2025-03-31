Суд вынес приговор поставщикам фальсифицированного кислорода в больницы Алтая

В Барнауле (Алтайский край) завершилось рассмотрение уголовного дела о поставках фальсифицированного кислорода в медучреждения региона. Обвиняемыми по нему привлекли супругов, занимавших должности директора и финансового директора в фирме-поставщике «Алтайстройдеталь». Подсудимому назначили 6,5 лет колонии и штраф 2,5 млн руб., его жене — 5,5 лет колонии и штраф 1,5 млн руб. с отсрочкой приговора до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, рассказали в краевом управлении Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

По информации прокуратуры края, супруги-предприниматели обвинялись в мошенничестве (ч. 4 ст.159 УК РФ) и сбыте фальсифицированных лекарственных средств (ст. 238.1 УК РФ). Суд установил, что в 2020-2022 годах чета бизнесменов поставляла в 16 медучреждений региона кислород, используемый при стационарном лечении граждан. При этом, под видом лекарственного средства, в больницы был передан технический кислород, а 65 млн руб. похищены из бюджета.

Илья Николаев