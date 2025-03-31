Подросток на Кубани погиб от удара током на крыше поезда

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СКР Фото: пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СКР

Инцидент произошел поздно вечером 30 марта на станции Ея в станице Новопокровской. Молодой человек 2004 года рождения и несовершеннолетний 2007 года рождения забрались на вагон-цистерну грузового состава, где их ударило электрическим током. Несовершеннолетний погиб на месте, второй пострадавший с термическими ожогами госпитализирован.

Краснодарский следственный отдел на транспорте инициировал производство по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть по неосторожности).

Следствие назначило экспертизы и проводит комплекс мероприятий для установления обстоятельств происшествия.

Вячеслав Рыжков