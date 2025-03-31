В Верхних Муллах продается трехэтажный склад

В пермском микрорайоне Верхние Муллы выставлен на продажу трехэтажный склад. Согласно объявлению на сайте «Авито», объект находится на шоссе Космонавтов, 305, в Индустриальном районе города. Площадь объекта составляет 10 тыс. кв. м, а стоимость 1 кв. м площади в нем — 60 тыс. руб., то есть весь объект обойдется в 600 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: авито Фото: авито

В здании имеется грузовой лифт, система пожаротушения, центральные коммуникации, топинговые полы и прочее. Земельный участок находится в собственности. Как уточняется в кадастровой карте, площадь участка на шоссе Космонавтов, 305, составляет 2 тыс. кв. м, а разрешенное использование — под индивидуальный жилой дом. По данным сервиса 2ГИС, по этому адресу располагается трехэтажное здание, рядом проходят трамвайные пути.